Charles Leclerc stampa il miglior crono di giornata nel venerdì di Melbourne: "Siamo andati meglio rispetto alle ultime due gare, ma Red Bull non ha spinto e secondo me sono ancora davanti. Però il passo gara è buono a abbiamo buone possibilità di fare la pole". Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE