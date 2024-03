Nonostante sia lontano dalla miglior condizione, Carlos Sainz chiude con il terzo tempo la prima giornata in Australia: "Sono un po' stanco, ma il programma è andato bene. Sto cercando la fiducia passo dopo passo, devo trovare il limite della macchina e il mio. Vorrei essere più veloce domani, siamo tutti molto vicini e si può lottare per la pole". Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

Un lento e progressivo miglioramento . E' questo il leit motiv del venerdì di Carlos Sainz in Australia . Risalito in macchina per la prima volta dopo l' operazione di appendicite subita in Arabia, lo spagnolo è sembrato trovare sempre più feeling con la Ferrari nel corso della giornata, chiudendo al terzo posto le Libere 2.

"Stanco, vado passo dopo passo per ritrovare la fiducia"

"Mi sento abbastanza bene. Non sono al 100% sono un po' stanco, ma sono riuscito a completare il programma e la giornata è andata bene. Charles è stato molto veloce, io vado passo per passo per cercare di prendere il ritmo. Devo capire il limire della macchina e il mio, dobbiamo fare un po' di giri per ritrovare la fiducia. Domani vorrei essere più veloce chissà che non si possa lottare per la pole con tutti, siamo tutti molto vicini. Siamo andati bene nelle due sessioni, anche se domani la qualifica assomiglierà più alle Fp1"