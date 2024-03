Zak Brown ha rinnovato il contratto con la McLaren e resterà nel ruolo di Amministratore Delegato almeno fino al 2030: "Sono onorato, è un privilegio guidare un team come questo. Continueremo a spingere per ottenere grandi prestazioni in pista e fuori". Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

La McLaren sceglie la via della continuità. E' stato infatti ufficializzato il prolungamento del contratto di Zak Brown, che resterà in carica come CEO del team di Woking almeno fino al 2030. "McLaren Racing è lieta di annunciare che Zak Brown ha prolungato il suo contratto come Amministratore Delegato (CEO) fino al 2030 - si legge nel comunicato -. Brown, che inizialmente è entrato in McLaren Racing nel 2016 come Direttore Esecutivo del McLaren Technology Group, ha assunto il ruolo di CEO nell'aprile 2018. Nella sua veste di CEO, Brown ha svolto un ruolo fondamentale nel definire la direzione strategica della McLaren Racing, supervisionando le elevate prestazioni operative di tutti i team di corsa della McLaren e guidando un significativo sviluppo commerciale e di marketing".