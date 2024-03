Kimi Antonelli si conferma già competitivo a Melbourne. Il pilota della Prema Racing sfiora la pole position in Formula 2, beffato solo negli ultimi secondi delle qualifiche da Dennis Hauger (MP Motorsport). Il norvegese ferma il crono in 1:28.694, ma l'italiano impressiona ancora per solidità e velocità di adattamento a un tracciato davvero complicato, come dimostrano le tante interruzioni dovute alle numerose uscite di pista. La Sprint Race è in diretta nella notte tra venerdì e sabato su Sky e in streaming su NOW.