Sainz: "Con un lavoro perfetto si può vincere"

Carlos Sainz supera i problemi fisici e si mette alle spalle di Max Verstappen nelle qualifiche in Australia: "Non sono al 100%, è incredibile aver ottenuto questo piazzamento. E' bello poter battagliare con le Red Bull. Non sono nelle condizioni ideali, ma spingerò. Con un lavoro perfetto e se starò bene, si può vincere. Se me lo avessero detto due settimane fa, non ci avrei creduto..."

"Felice di battagliare con le Red Bull, spingerò al 100%"

"Sono state due settimane molto difficili. Ho passato due giorni a letto e non sapevo se ci sarei stato o no. Alla fine sono riuscito ad essere qui e sono riuscito a partire in prima fila. Quasi non ci credevo, è stata davvero dura ma sono molto soddisfatto. Sono felice di poter battagliare con le Red Bull. Ieri ero un po’ arrugginito, ma oggi sono riuscito a ritrovare il passo e mi trovo molto bene con la macchina. Se me lo avessero detto due settimane fa non ci avrei creduto. Gara di domani? Non sono nella condizione perfetta quando guido, non voglio mentire. Ma credo di potercela fare e finché ce la faccio senza troppi dolori va bene. Chiaramente è difficile e scomodo, ma non ho troppo male, quindi spingerò. Per battere Max bisogna essere al 100%: non lo sono, ma darò tutto. Sto facendo di tutto per recuperare, domani devo fare 58 giri e non sono pochi. Non ho dolore e questo è importante. Con un lavoro perfetto si può vincere".