Vasseur: "Ottimista per la gara di domani"

Il team Principal della Ferrari commenta le qualifiche a Melbourne, con Sainz 2° e Leclerc 5°: "Speravamo nella pole, ma siamo positivi. Il passo è buono, sono ottimista per la gara. Grande il recupero di Carlos, Leclerc ha spinto nel Q3 per colmare il gap con la Red Bull: è il lavoro dei piloti quello di spingere, non si può puntare il dito contro di loro". Guarda il video con l'intervista.

