Max Verstappen con un colpo da fenomeno si prende la pole anche a Melbourne: "Non era una pole attesa, finora è stato un weekend difficile. Sono contento di come abbiamo girato nel Q3. La Ferrari sembrava veloce nel long run: sarà un punto interrogativo in più che rende le cose divertenti". Il GP di Melbourne è tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE