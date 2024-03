In Australia arriva un'altra super pole position di Max Verstappen, la terza stagionale su tre gare. Conquistata a dieci minuti dalla fine, l'olandese si migliora ulteriormente nel finale di Q3, registrando un 1:15.915, record della pista a Melbourne. Rivivi il giro monstre con la telecronaca di Carlo Vanzini. Domani alle 5 il GP live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE