Il pilota più anziano in pista, Fernando Alonso, 21 anni fa conquistava la sua prima pole position in Formula 1 con Renault. Accadde in Malesia nel 2003, quando prese il posto di Jenson Button al fianco dell'italiano Jarno Trulli. Terminò la gara sul podio, in terza posizione

