Il venerdì del monegasco a Melbourne ha convinto i fantamanager: è il ferrarista il pilota più scelto dal Club della Community sponsored by NOW. Tutto il weekend del GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW. Gara domenica alle 5! LIBERE E QUALIFICHE LIVE

Nel segno di Charles Leclerc. La Ferrari riparte dal monegasco a seguito della miglior prestazione conquistata nel venerdì di prove libere in Australia. A Melbourne la SF-24 è sembrata in palla e pronta a poter dire la sua anche a discapito di Red Bull che, almeno al momento, non ha del tutto convinto. Sensazioni di fiducia intorno a Ferrari testimoniate anche dai fanta-manager. In vista del terzo appuntamento della stagione, al Fanta F1 non si può più sbagliare. A seguito delle prove libere, la maggior parte dei fanta-manager non ha dubbi e ha scelto di puntare su Charles.



Tutti puntano su Leclerc Sono infatti più di 19.530 gli utenti che, partecipando al Club della Community sponsored by NOW, hanno deciso di credere nel monegasco e nel feeling dimostrato quest’oggi in pista, schierandolo persino come capitano. Numeri record che certificano ancor di più il plebiscito rosso da parte dei fanta-manager che sperano di vedere una Ferrari in piena lotta con Red Bull nella gara della domenica.

Marea rossa dei fanta-manager e la Community sponsored by NOW I numeri parlano chiaro: Leclerc è il pilota più scelto dal Club della Community sponsored by NOW che, a partire proprio dal GP d’Australia, stilerà la prima classifica della stagione. Durante ogni weekend di gara, il Club sarà arricchito da diversi premi in palio, con l’occasione di poter vincere, a fine annata, i biglietti per il GP di Monza del 2025. Scaldate i motori, perché da adesso si inizia a far sul serio: in pista e anche al Fanta F1.