Pauroso incidente del pilota Mercedes all'ultimo giro in Australia, quando era 8°: si cappotta, sbatte contro le barriere e la macchina si piazza in mezzo alla pista. La direzione gara chiude il GP con la virtual safety car, solo tanta paura per George. Investigato e penalizzato di 20'' Fernando Alonso per una frenata "pericolosa": lo spagnolo scivola all'ottavo posto finale dietro a Stroll e Tsunoda

