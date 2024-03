Nel video lo spettacolare incidente di George Russell nel finale del GP d’Australia visto dal camera car della sua Mercedes, con un dettaglio in più: l'audio del pilota che si accorge subito della pericolosità della situazione.

"Bandiera rossaaaaa!", grida da dentro l'abitacolo dell'auto che è poggiata su un fianco, in mezzo alla pista e in un punto cieco. Il Direttore di Gara ha invece optato per la Virtual Safety Car. Ricordiamo che Russell è il portavoce dell'associazione piloti.