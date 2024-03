Carlos Sainz conquista a Melbourne la sua terza vittoria della carriera, la prima della stagione: "La vita è pazzesca, una montagna russa: prima l'operazione, ora questa grande vittoria di squadra. Con Max sarebbe stata battaglia, ma lui ne ha vinte tante... La gara è filata via liscia, ho capito che avrei vinto già al 2° giro". Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

Carlos Sainz domina in Australia e conquista la terza vittoria della carriera , la prima della stagione. Risalito in macchina a meno di due settimane dall' operazione di appendicite subita in Arabia, lo spagnolo ha preceduto il compagno Leclerc, per un'alba rossa tutta targata Ferrari.

"La vita è pazzesca: il podio, l'intervento e ora la vittoria"

"E' stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po’ rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra. Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto. La vita è davvero pazzesca: prima il podio in Bahrain, poi l’appendicite, il rientro, questa vittoria… è davvero una montagna russa, ma sono felicissimo. Verstappen? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare il DRS, che qui funziona molto bene. Poi lui ha perso tempo in curva 2 e 3 e l’ho passato. Subito dopo ha avuto problemi ai freni. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione. Ma onestamente sono felice di portare a casa questa vittoria. Ho capito che avrei vinto dal secondo giro. Mi sono accorto che eravamo veloci e potevamo gestire le gomme. Ovviamente c’è sempre il rischio di una bandiera rossa o di una Safety Car, ma la gara è andata via pulita".