Il team Principal della Ferrari commenta il trionfale GP di Melbourne, con la doppietta firmata Sainz-Leclerc: "Oggi siamo stati perfetti, ma è presto per parlare di lotta Mondiale con la Red Bull. Dobbiamo continuare a lavorare sul passo, senza pensare di essere arrivati. Sicuramente siamo migliorati tanto e i piloti spingono nella giusta direzione. A Suzuka, però, si ricomincia da capo".

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS