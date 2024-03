Max Verstappen chiude la sua impressionate striscia di 43 GP consecutivi portati a termine dopo il ritiro a Melbourne per un problema ai freni della sua Red Bull: "Sapevamo che poteva succedere ed è successo. Non è mai facile da digerire. Peccato, nel giro di formazione la macchina sembrava buona". Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

