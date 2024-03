Clamoroso a Melbourne: al 5° giro esce del fumo dalla RB20 di Max Verstappen, costretto a ritirarsi subito dopo per un problema ai freni, con tanto di principio di incendio. Rabbia dell'olandese al box: non si ritirava dall'Australia 2022, mettendo fine alla sequenza di 9 vittorie di fila e di 43 gare consecutive al traguardo. La gara live su Sky e in streaming su NOW

