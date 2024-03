Sono andati insieme sul podio dopo il primo posto del ferrarista e il terzo del pilota McLaren. A fine gara Lando posta una foto in cui l'ex compagno di squadra mostra la ferita a seguito dell'intervento di appendicite subito a Jeddah e dice posta: "Vado a farmela rimuovere anche io. A quanto pare lo fai e vinci una gara quindi.... congratulazioni Carlitos". Il Mondiale torna a Suzuka il 7 aprile live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS