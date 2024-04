Il ferrarista arriva ancora una volta qui da grande trionfatore, lo scorso settembre dopo la vittoria di Singapore ora dopo l’esaltazione in Australia. Il tre volte campione è invece di nuovo costretto a dimostrare che i vari episodi, tra problemi tecnici e di setup, per lui e Red Bull possano rimanere casi isolati. L'anno scorso dopo la debacle di Marina Bay, arrivò qui con tanta rabbia e velocità da azzittire tutti dalle libere. Il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Per Sainz ma per la Ferrari in generale la doppietta di pochi giorni fa è stata una prova di forza fondamentale. In Giappone, senza aggiornamenti in attesa di Imola, c’è la volontà di confermarsi seconda forza del mondiale. Fare del proprio meglio per provare a infastidire Verstappen rimane l’obiettivo primario, ma qui anche la McLaren vorrà dire la sua. Ma tra Carlos e Max non è solo questione di passato e presente, ma anche futuro. Un ritorno nella famiglia Red Bull per Sainz non è solo fantascienza. Lui osservato speciale sa di dover approfittare di queste settimane per rimanere sulla cresta dell’onda e prendere decisioni importanti.