Unìapparente analogia tra Singapore 2023 e la vigilia di Suzuka 2024. Un anno fa al blackout della Red Bull a Marina Bay fece seguito la vittoria di Sainz e poi la sontuosa vittoria di Verstappen in Giappone. E ora si torna qui dopo la vittoria dello spagnolo della Ferrari a Melbourne. Tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Pista ideale per le caratteristiche della Red Bull: tornerà quindi tutto come prima e l’Australia resterà solo una parentesi? Probabilmente no, perché rispetto alla scorsa stagione è un’altra Ferrari: a Melbourne la rossa avrebbe potuto battere Verstappen anche senza ritiro dell'olandese, come dimostra il distacco rifilato a Perez. La Red Bull è ancora decisamente avanti ma il gap si è ridotto e se gli avversari non sono perfetti Sainz e Leclerc ora possono approfittarne.