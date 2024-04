Il team principal della Ferrari verso il weekend di Suzuka: "Pensiamo di avere un pacchetto competitivo, ma per battere i nostri avversari bisogna essere perfetti. Le condizioni meteo potrebbero fare la differenza, ma ci siamo preparati bene a casa e siamo determinati a giocarci le nostre carte". Il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Andiamo in Giappone sull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia. Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano". Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del quarto appuntamento della stagione a Suzuka, in Giappone.