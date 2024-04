Arriva quindi la sequenza record di 10 vittorie, interrotta dall’inspiegabile (inspiegato) calo prestazionale di Singapore, in cui viene eliminato in Q2 e vince Sainz. Quanto è anomala quell’eliminazione? È presto detto, è la sua unica eliminazione in qualifica per prestazioni (quindi sia Q1 che Q2, ed escludendo i guasti) dal 2020 in poi, la seconda degli ultimi 6 anni dopo Canada 2019, quando incontrò traffico in Q2 e non poté completare un giro pulito.