Roberto Chinchero analizza nel video il venerdì di Suzuka: "Ci sono tanti punti interrogativi, vista la pioggia che ha impedito di girare nelle FP2. Per questo le Libere 3 diventano fondamentali. Comunque si è visto che hanno iniziato bene Red Bull e Ferrari, con la Rossa fin troppo competitiva sul passo gara. Sabato ci sarà tanta attività".

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE