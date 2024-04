Il briefing dopo le FP1 ha confermato che entrambi i piloti hanno feeling con la macchina, soprattutto Sainz. La Ferrari ha debuttato bene, è molto promettente anche a Suzuka. Il primo settore è significativo: se la Rossa resta attaccata lì alla Red Bull, allora può farlo in ogni pista del Mondiale. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE