Piria: "Verstappen-Red Bull, c'è ancora fiducia?"

Vicky Piria analizza il momento della Red Bull, con le tante voci sul futuro di Max Verstappen: "Le spaccature interne si risolvono con le vittorie. Ma il fatto che ci siano voci che il padre di Max stia parlando con altri team, ci fa pensare che non ci sia grande fiducia nel progetto Red Bull che partirà nel 2026 con il nuovo motore Ford". Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE