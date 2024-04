L'indimenticato Ayrton Senna ha vinto tre Mondiali a Suzuka, una delle sue piste preferite e in cui ha dato spettacolo. In questo video, ecco un giro con il brasiliano in borghese (mocassino e calzino bianco!) con una stradale, ln Honda NSX. Era il 1990 e lo stile è davvero impressionante! Inevitabile anche la nostalgia a quasi 30 anni dalla scomparsa del campione

