Sebastian Vettel sta considerando un clamoroso ritorno in Formula 1 nel 2025: "Mi sento ancora maledettamente giovane e in forma. Non è una cosa facile, ma è allettante e ci sto pensando. Dipende dal progetto e dalla macchina. Ho già parlato con Toto Wolff e con altri team, vedremo". E l'amico Hamilton lo sponsorizza: "Sarebbe una grande opzione per la Mercedes".

Sebastian Vettel torna in F1? Difficile, ma non impossibile. Lo ha detto il 4 volte campione del mondo, affermando di "non sentirsi troppo vecchio per competere in Formula 1" e che sarebbe potenzialmente interessato a un ritorno in questo sport se il "progetto fosse giusto". Vettel ha appeso guanti e casco al chiodo alla fine del 2022, dopo due stagioni con l'Aston Martin – ma con 13 posti disponibili sulla griglia del prossimo anno e piloti come Fernando Alonso che corrono fino ai 40 anni, ha ammesso di considerare un ritorno in campionato. approfondimento Vettel è tornato: test con la Porsche ad Aragon

"Mi sento ancora maledettamente giovane" "Migliore è la macchina, migliore è la squadra, più emozionante è la prospettiva di avere successo - ha detto Vettel parlando a Radio X nel Regno Unito -. Seguo lo sport, vedo cosa sta succedendo. E un ritorno potrebbe essere allettante e interessante, ma dipende davvero dal pacchetto completo perché è anche un grande impegno, con tutte le altre cose che accadono al di fuori dell'attività di guida. Ma ho parlato anche con gli altri perché ogni tanto mi sento ancora in contatto. Ho alcuni progetti e idee insieme alla F1. Vedremo se verranno fuori o no. E' una cosa da considerare seriamente, dipenderebbe molto dal pacchetto. Dal punto di vista dell’età, mi sento maledettamente giovane con tutti i ragazzi che sono ancora in giro e firmano grandi contratti".







"Ho parlato con Wolff, ma anche con altri team" Con Lewis Hamilton che lascerà la Mercedes per la Ferrari la prossima stagione, un posto alle Frecce d'Argento è tra i più ricercati sulla griglia. Quando Sky Sports gli ha chiesto come si sentirebbe riguardo ad un'offerta per guidare per la Mercedes, Vettel ha risposto: "Ho avuto conversazioni con lui Toto Wolff, non proprio riguardo al sedile. Abbiamo parlato dell'intera situazione in breve. Sono in contatto. Non lo so. Ci vorranno ancora un paio di telefonate e conversazioni, immagino, per scoprire davvero qualcosa in più. Ma di sicuro Mercedes è uno dei posti migliori sulla griglia. A seconda della macchina, sarà qualcosa di cui discuteremo insieme ovviamente”.

Hamilton sponsorizza Seb: "Sarebbe una grande opzione per Mercedes" "Mi piacerebbe che Seb tornasse. Penso che sarebbe un’opzione straordinaria per la squadra, avere un pilota plurivincitore di campionati del mondo, qualcuno che abbia valori straordinari per continuare a portare avanti questa squadra… mi piacerebbe se tornasse”.

