La Ferrari, al netto dei carichi di benzina della Red Bull nelle libere, ha dimostrato di avere un buon passo. Il primo obiettivo è Norris e il podio, ma sarà una gara aperta e lottata. In generale questa Formula 1 è più equilibrata. E la Rossa sembra quella di Alonso che lottava per il Mondiale, forte alla domenica e meno il sabato. Guarda il video. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE