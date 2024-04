Fred Vasseur analizza al microfono di Sky Sport la qualifica della Ferrari, con Sainz 4° e Leclerc 8°: "Peccato, puntavamo a un risultato migliore ma c'è stato tanto equilibrio. Sarà importante la partenza e il primo giro. Il passo stamattina era buono, ma non conosciamo le mappature degli altri. Sarà fondamentale gestire il degrado delle gomme". Guarda il video. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

