Su un circuito molto tecnico come quello di Suzuka la Red Bull si è ripresentata con forza dopo il passo falso a Melbourne. E lo ha fatto non solo con la pole di Verstappen, ma anche con il secondo posto in griglia di Perez. Il messicano è molto vicino al suo compagno di squadra, confermando che questa pista si adatta bene alla vettura di Milton Keynes. GP Giappone in diretta alle 7 Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE