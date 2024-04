Vi siete mai chiesti come i commissari riescano a rilevare la velocità delle monoposto in pit-lane? Carlo Vanzini e Marc Gené ci hanno portato alla scoperta dell'autovelox: anche in questo caso chi sgarra sarà costretto a pagare una multa o a scontare una penalizzazione... Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE LIVE