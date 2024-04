Ivan Capelli commenta la gara di Suzuka, dove il terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc hanno confermato il valore e la solidità della Ferrari: "Ha dimostrato di avere un buon equilibrio e confermato di esserci sul passo gara. Non c'è più il divario dello scorso anno da Red Bull". Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS