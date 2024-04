La vita per Verstappen non è più così facile, oggi ha meno margine rispetto a prima. Con una qualifica perfetta, la Ferrari avrebbe lottato. La Rossa è stata l'unica a fare un'unica sosta, era impensabile fino a pochi mesi fa e si potrà giocare anche con la strategia. I punti si fanno alla domenica, ora serve ottimizzare la macchina in qualifica. In Cina ci divertiremo, anche se non arriveranno aggiornamenti. Guarda il video. Il Mondiale il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS