Fred Vasseur analizza al microfono di Sky Sport la gara della Ferrari, con Sainz 3° e Leclerc 4°: "Oggi è stato fatto un buon lavoro di squadra. C'è da lavorare sulle qualifiche, peccato per sabato. La strategia di Leclerc? Per evitare il traffico. L'obiettivo sarà partire più davanti già in Cina. Non so quanto influiscano gli aggiornamenti Red Bull, al momento miglioriamo il pacchetto che abbiamo". Guarda il video. Il Mondiale torna in Cina: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS