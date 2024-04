Verstappen: "Imbattibili? No, ma siamo tornati"

Max Verstappen soddisfatto al termine del weekend di Suzuka, dove centra la terza vittoria stagionale: "La macchina è andata sempre meglio, l'unico problema è stato in partenza. Non siamo imbattibili, ma siamo tornati là davanti. In Cina sarà frenetico e interessante". Il Mondiale torna in Cina il 21 aprile: in diretta tv Sky e in streaming su NOW

