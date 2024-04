Il pilota della Ferrari ha presentato la sua nuova catena di gelati LEC, in collaborazione con Grom: “C’è sempre stato l’amore per il gelato e la mia idea era quella di voler aprire un negozio di gelati a Monaco”– ha raccontato. Abbiamo lavorato tanto per trovare la ricetta perfetta: è un gelato realizzato per me ma non solo”. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

C’è un nuovo gelato disponibile al supermercato, ed è quello di Charles Leclerc: LEC, per la precisione. Il pilota della Ferrari, infatti, ha annunciato tramite un video sui social la nascita della collaborazione con Guido Martinetti e Federico Grom, fondatori della catena di gelaterie Grom e Nicolas Todt (il suo manager). "Mi sono dedicato finora solo alla Formula 1 e sull’essere il miglior pilota possibile. Per esserlo, il cibo è importantissimo e una cosa che non potevo mangiare tanto era il gelato", racconta Leclerc. "Quando ogni chilo corrisponde a 3 centesimo a giro devi fare particolarmente attenzione. Tutto ciò, fino a quando non ho incontrato Federico (Grom ndr). Siamo andati a pranzo a Monaco perché Federico voleva sapere di più sulla Formula 1. C’è sempre stato l’amore per il gelato e la mia idea era quella di voler aprire un negozio di gelati a Monaco. Quando gli ho raccontato l’idea mi ha detto di farlo. Ci ho pensato e abbiamo iniziato a parlare del potenziale progetto. Abbiamo lavorato tanto per trovare la ricetta perfetta che rimaneva equilibrata con il gusto che volevamo dare al gelato. È un gelato realizzato per me ma non solo".