Andiamo a Shanghai, dove non si corre dal 2019. Sul tracciato di Shanghai ci sono tre zone DRS, 16 curve estremamente tecniche e un lunghissimo rettilineo. Ma c'è molto di più da sapere, a partire dalla micidiale staccata di curva 6. Vi raccontiamo tutto anche con dei riferimenti al passato. Il fine settimana del Mondiale è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

