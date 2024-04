Il pilota della Ferrari ha presentato sui social Leo, il suo cucciolo. Ne ha parlato anche nella conferenza del giovedì a Shanghai: "E' un nuovo membro della famiglia. Ne ho sempre avuti a casa, ma mai il 'mio'. Se ne occupa la mia ragazza quando non ci sono, ma ovviamente lo curo sempre quando sono lì". Il Mondiale è in Cina: tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

