Ocon (Alpine): "Portiamo degli aggiornamenti ed è stato un grande lavoro da parte del team. Sono stati portati in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Uno sforzo notevole da parte della squadra ed è bello poter testare tutto in anticipo per poter capire cosa può portare alla vettura. Non ci aspettiamo ancora un cambiamento enorme in termini prestazionali, però vedremo quali saranno gli effetti in pista. Q2 in Giappone e macchina meglio sul giro secco? Dipende dai circuiti, credo. In Australia sembravamo in lotta con la Haas, eravamo messi bene finché la visiera non si è staccata ed è finita nel condotto dei freni. A Melbourne e a Suzuka siamo andati nel Q2, ma in Giappone abbiamo avuto anche un danno in partenza che non ha aiutato. Però sicuramente abbiamo sofferto in gara. Un passo avanti in qualifica è stato fatto, ma dobbiamo lavorare sul passo gara e vedere se possiamo tenere il ritmo delle altre vetture. Quello è l'aspetto principale".