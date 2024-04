Lando Norris ha conquistato la pole delle qualifiche Shootout in Cina dopo che i commissari gli hanno ridato un tempo tolto per track limits pochi secondi prima. Perché è accaduto questo? Ecco cosa dice il regolamento. Guarda il video. La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT - TRACK LIMITS: IL REGOLAMENTO