La pioggia ha complicato parecchio la fase finale delle qualifiche Shootout a Shanghai. A farne le spese anche Leclerc, finito a muro con la Ferrari nella terza sessione: costretto a cambiare ala anetriore, chiude un ottimo primo giro dopo il crash ma poi archivia il venerdì con il settimo tempo. Tutto il weekend in Cina live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT