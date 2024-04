Il pilota della Ferrari sulle complicate qualifiche Shootout a Shanghai chiuse con il settimo tempo. Nella terza sessione è finito contro le barriere: "Difficile mandare in temperatura le gomme, non sono contento perché in qualifiche ancora non sono riuscito da dare il massimo. Ma sull'asciutto fatti passi avanti". La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

