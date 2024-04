Dopo una sessione mista di qualifiche, Sainz ha affermato come il problema principale per Ferrari sia stato mettere in temperatura le gomme in Q3: "Perdevano tanto in temperatura e non riuscivamo a rimetterla nella finestra giusta". In previsione della Sprint: "Se domani sarà bagnato dovremo trovare qualcosa; se sarà asciutto siamo in lotta". La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW



GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT