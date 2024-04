I track limits non piacciono nemmeno in condizione di asciutto. In questo caso sono stati cancellati tempi di piloti che hanno girato a 200 metri dalla linea, senza trarre vantaggio. Il regolamento parla chiaro, ma in generale in queste condizioni di estremo bagnato forse sarebbe più congeniale un 'liberi tutti': nessuno può guadagnare tempo. Guarda il video. La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT - TRACK LIMITS: IL REGOLAMENTO