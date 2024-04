Il team principal della Ferrari dopo le qualifiche Shootout: "Dopo il cambio dell'anteriore Leclerc ha fatto un ottimo giro, ma non ho ancora parlato con lui per capire cosa è successo dopo. Le condizioni erano però complicate e abbiamo faticato a riscaldare le gomme. E' stato c'sì per tutti. Sprint occasione per fare punti, ma l'obiettivo è la gara". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT