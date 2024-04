Aston Martin ha presentato reclamo ufficiale alla FIA per il risultato delle qualifiche del GP di Cina. Il team contesta la ripartenza di Carlos Sainz dopo l'incidente nel Q2 e cita l'articolo 39.6 del regolamento, secondo cui "ogni pilota la cui auto si ferma sul circuito durante la sessione non sarà ammesso a prendere parte a qualsiasi ulteriore parte della sessione". Aston è al momento dai commissari. Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

La Aston Martin ha presentato reclamo ufficiale alla FIA per il risultato delle qualifiche del GP di Cina. Un rappresentante del team britannico è in questo momento dagli stewards per esporre le ragioni. Il motivo? Aston si appella all'articolo 39.6 del regolamento, per cui "Ogni pilota la cui auto si ferma sul circuito durante la sessione di prove di qualifica non sarà ammesso a prendere parte a qualsiasi ulteriore parte della sessione". L'auto in questione è quella di Carlos Sainz, che dopo l'incidente nel Q2 (con esposizione di bandiera rossa) è riuscito a ripartire, andare a i box e terminare la qualifica con la sua Ferrari (scatterà 7°). Ora la parola passa ai commissari.