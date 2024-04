Momenti di paura durante il Q2: Carlos Sainz perde il controllo della sua Ferrari, va in testacoda e picchia contro la barriere ad alta velocità. Lo spagnolo riesce però a controllare l'impatto, minimizzando i danni alla sua Rossa e può ripartire. Ecco la fotosequenza dell'incidente nelle qualifiche di Shanghai. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW