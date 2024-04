Dopo le dichiarazioni di Helmut Marko in cui conferma i contatti tra Red Bull e Carlos Sainz per la prossima stagione, il padre del pilota è stato visto mentre parlava con il team principal Chris Horner nei momenti precedenti l'inizio della Sprint in Cina. Tutto il weekend in diretta: alle 9 le qualifiche live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE