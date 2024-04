Lotta con Alonso e nel finale della Sprint anche con il compagno di squadra che via radio e nelle interviste post gara lo ha definito "troppo aggressivo". Carlos risponde a Leclerc dopo il duello e il contatto tra le due Ferrari: "Ero incasinato dopo la battaglia con Alonso. Ma se lui dice che sono stato aggressivo, allora mi scuso". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

