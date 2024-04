Frederic Vasseur analizza la qualifica della Ferrari in Cina, con Leclerc 6° e Sainz 7°: "Non siamo soddisfatti, è stata una sessione caotica. Abbiamo faticato parecchio, c'è stata incostanza, soprattutto nel primo settore. Abbiamo un buon passo e puntiamo a recuperare domani. Sainz-Leclerc? Gli chiederò di finire la gara... Scherzi a parte, tutto sotto controllo". Guarda il video. Domani alle 9 il GP della Cina in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE