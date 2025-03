Lawson, una doppia sconfitta e l'allarme Red Bull

Il probabile avvicendamento Lawson-Tsunoda sa di doppia scaonfittama sancisce anche che il vivaio Red Bull fallisce ancora, ma il problema non sono solo i piloti. Questa bocciatura del neozelandese riaccende un altro campanello d'allarme a Milton Keynes. Tutto il Mondiale live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW RED BULL, LAWSON-STUNODA: A CHE PUNTO SIAMO

È una doppia sconfitta, umana e tecnica. Dopo solo due gran premi infatti la Red Bull è pronta all'ennesimo cambio in corsa tra i suoi piloti. Liam Lawson, chiamato a sua volta a sostituire Daniel Ricciardo alla fine della scorsa stagione, si è ritrovato immediatamente sotto pressione dopo un inizio difficile, con un ritiro per incidente in Australia e un misero 15^ posto in Cina, costantemente in difficoltà in qualifica e soprattutto a gestire la sua scorbutica monoposto. E allora questa volta toccherebbe a Yuki Tsunoda fare il salto in prima squadra già dalla prossima gara, il Giappone, che è anche casa sua. Con la conseguente retrocessione del neozelandese in Racing Bulls.

Da entrambi i team non arrivano conferme ma nemmeno smentite, e discussioni e manovre sono in corso. Lawson tornerebbe così a guidare una macchina che gli dava più fiducia e Tsunoda avrebbe la sua occasione di mettersi in mostra come chiedeva da tempo.